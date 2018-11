Altensteig (Württ.) Parkende Autos behindern Feuerwehr

Die engen Gassen, wie sie in der Altstadt von Altensteig anzutreffen sind, gibt es auch in anderen Kommunen. Dort hat oft nur ein Fahrzeug die Möglichkeit, eine Straße zu durchfahren. Wenn aber an Engstellen, die beispielsweise durch einen Poller begrenzt sind, auch noch Autos in die Fahrbahn ragen, wird es im Notfall kritisch. Fahrzeuglenker sind meist nicht auf die Schnelle auffindbar und können erst durch Nachfragen in der Nachbarschaft ermittelt und zum Wegfahren bewegt werden. Schwierig wird es auch dann, wenn beidseitig Autos parken und nur noch ein schmaler Durchfahrtsstreifen in der Fahrbahnmitte übrig bleibt.

Dass an Bushaltestellen oder im Halteverbot keine Autos parken dürfen, ist zwar bekannt, wird aber trotzdem häufig – speziell in den Abendstunden – missachtet.

Kritisch wird es in engen Sackgassen, die in einen Wendehammer münden. Dieser muss zwingend in seinem gesamten Ausmaß frei von parkenden Autos bleiben. Bei der Durchfahrtskontrolle in Altensteig wurden zahlreiche Gespräche mit Fahrzeughaltern geführt, die sich nicht an Parkverbote hielten und ihre Autos ordnungswidrig abstellten. Innerhalb von zwei Stunden hagelte es zahlreiche Verwarnungen. Soweit muss es gar nicht erst kommen, wenn sich die Verkehrsteilnehmer bewusst machen, dass sie selber im Notfall auf schnelle Hilfe angewiesen sind. Der Weg an den Einsatzort muss frei und ohne jegliche Hindernisse durch parkende Autos befahrbar sein. Mit der richtigen Parkplatzwahl kann jeder im Notfall zur Rettung von Menschenleben beitragen.

Aber nicht nur im Notfall ist es wichtig, dass die Straßen und Gassen hindernisfrei durchfahren werden können. Sowohl die Müllabfuhr als auch die Streu- und Räumfahrzeuge müssen im bevorstehenden Winter ihre Einsätze reibungslos absolvieren können.

Dass diese Sensibilisierungs-Aktion nicht überall auf Verständnis gestoßen ist, zeigte die Reaktion eines Hausbesitzers, der an einer engen Straße wohnt und seine beiden Fahrzeuge direkt davor parkt, obwohl der verbleibende Fahrstreifen dann nur noch eine Restbreite von 2,35 Metern aufweist. Er muss sich künftig nach anderen Parkmöglichkeiten umschauen. Die Stadt ist nicht dafür verantwortlich, dass direkt vor der Haustür Parkplätze zur Verfügung stehen.

Jeder Autofahrer kann mit Umsicht mithelfen und seinen Beitrag leisten, damit Zufahrtswege für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge frei befahrbar sind. Keiner weiß, ob er nicht der Nächste ist, der Hilfe im Notfall dringend braucht.