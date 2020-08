Altensteig (Württ.) Pandemie lässt Zahl der Badegäste einbrechen

Dennoch ist er der Meinung, dass man in Zeiten, in denen wegen der Ansteckungsgefahr viele Familien im Urlaub daheim bleiben, etwas Abwechslung bieten sollte.

"Das wissen wir sehr zu schätzen", äußerten sich auf Nachfrage mehrere Badegäste und wiesen darauf hin, dass einige Städte und Gemeinden der Umgebung ihr Freibad überhaupt nicht öffnen. Dabei herrschte in den vergangenen Monaten überwiegend schönes Wetter. Weinhardt kann sich noch gut daran erinnern, dass sich 2019 an heißen Tagen bis zu 1500 Besucher im Altensteiger Freibad aufhielten. Die aufsichtführenden Mitarbeiter Stefan Mießler, Stefan Grether und der Leiter der Altensteiger Badebetriebe, Stefan Koch müssen immer ein wachsames Auge auf die Anlage im Oberen Tal haben, regelmäßig technische Geräte überprüfen, den Wärmegrad des Wassers aus den Thannbach-Quellen messen. Und an der Kasse wechseln sich Brigitte Koppenhöfer, Rita Grether, Isabel Bernhard und Heike Wägemann ab.

Sollte die Quecksilbersäule in den nächsten Tagen ihren Höchststand erreichen, rechnet der leitende Mitarbeiter der Stadtwerke bis Ende der Badesaison mit insgesamt 14.000 Badegästen.

Ist eigentlich mit Beginn der Schuljahres 2020/2021 im September das Hallenbad in Walddorf wieder geöffnet? Weinhardt geht davon aus: "Wir arbeiten gerade an einem Hygienekonzept."