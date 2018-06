Altensteig (Württ.) Ortsdurchfahrt für zehn Monate gesperrt

Der innerörtliche Verkehr wird in den nächsten zehn Monaten über die Bahnhof- und Rosenstraße abgewickelt. Busse müssen den Umweg über die Ortsumfahrung in Kauf nehmen. Sind sie trotzdem pünktlich an den Altensteiger Schulen vorgefahren? "Mir ist nicht bekannt, dass es Verspätungen gegeben hat", äußert sich auf Nachfrage der geschäftsführende Rektor Klaus Ramsaier. An seiner Friedrich-Boysen-Realschule halten täglich 30 Omnibusse.

Nicht alle hätten sich am frühen Morgen an die Neuregelung gehalten, berichtet Irmgard Lengwins vom gleichnamigem Schuhgeschäft in der Rosenstraße 54. Vom Fester aus habe sie beobachtet, wie ein Bus Richtung Karlstraße unterwegs gewesen sei und kurze Zeit später "ein großer Kastenwagen" auf der anderen Fahrbahnseite.

Die Erklärung lieferte der Pressesprecher der Stadt, Sascha Wittich: "Die Baustelle am Postplatz wurde erst später eingerichtet und die Verbotsschilder vorher nicht umgedreht."