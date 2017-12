Altensteig (Württ.) Orchester unterstützt Sangesfreude

Mit Ausdauer, Spontaneität und Elan sangen die Knirpse mit Gitarrenbegleitung ihrer Chorleiterin May weitere heitere Lieder, die in Mehrstimmigkeit eines modulierenden Kanons sowie in Solo-Einlagen die Gesangslust, Kinderstolz- und Ehrgeiz in die Höhe trieben. Eine echte Superleistung, die der Kinderchor mit dem auch als Zugabe gesungenen Schlusslied "Die Engel gucken schon ums Eck" besiegelte.