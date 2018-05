Altensteig (Württ.) Ohne Umstieg per Bus ins Erholungsgebiet

"Jetzt erreichen Einwohner und Besucher des Landkreises die touristische Hauptattraktion im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord gerade auch an den Wochenenden und Feiertagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln", so der Kreischef. Ergänzend zur nördlichen Linie 723 aus Bad Wildbad können auch Fahrgäste aus Freudenstadt und Besenfeld zum Kaltenbronn gelangen. Hierzu ist nur ein Umstieg in Enzklösterle erforderlich. Gruppen ab zehn Personen werden gebeten, ihren Fahrtwunsch 24 Stunden vorher unter der Kundentelefonnummer 07441/860 12 11 anzumelden.