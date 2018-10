Altensteig (Württ.) Nicht jammern, positiv denken

Die Aussage regte Bürgermeister Gerhard Feeß auf. "Was wäre der Plan B? Nichts tun ist keine Lösung." Der Werberingvorsitzende räumte ein, das Geschäfte in der Poststraße, die auf den Durchgangsverkehr angewiesen seien, von der Vollsperrung "besonders betroffen sind". Wenig hilfreich sei auch die zeitgleiche Sperrung der Landstraße von Simmersfeld nach Altensteig auf Höhe der Heselbronner Steige. "Die Arbeiten sind wahrscheinlich am 21. Dezember beendet", schaltete sich Feeß ein und wies darauf hin, dass es sich hierbei um keine städtische Straßenbaumaßnahme handele. Beim zweiten Bauabschnitt – der sich von Schuh&Sport Wenz bis zur Sternenbrücke erstreckt – sei die Poststraße "öfter" einspurig befahrbar, griff Seeger eine Aussage von Tiefbauamtsleiter Greiser bei der vorangegangen Besichtigung der Großbaustelle auf.

Gut gelaufen ist offenbar der verkaufsoffene Sonntag vor einer Woche, lässt sich den Aussagen mehrerer Werberingmitglieder entnehmen. Kritisiert wurde lediglich, dass die Poststraße mit Transportern von Naturparkmarkt-Händlern zugeparkt wurde. In zwei Jahren soll es eine Neuauflage geben, ist Seeger zuversichtlich und will dies frühzeitig angehen. Die verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2019 finden am 31. März unter dem Motto "Fit und gesund" und am 20. Oktober mit einem "Oktoberfest" statt.