Altensteig (Württ.) Nicht alle Eigentümer wollen mitmachen

Der Bebauungsplan über ein Gebiet von 5,55 Hektar wurde bereits im Juli 2016 gefasst. Damals wurde auch ein Umlegungsausschuss dafür gebildet. Anschließend hat man Gespräche mit Grundstückseigentümern geführt. Allerdings seien, so Hentschel, drei Parteien nicht bereit gewesen, einer freiwilligen Erschließung zuzustimmen. Für die Durchführung müssten aber alle mitmachen. Jetzt sei die Stadt gezwungen, einen Teil der Erschließungskosten zu tragen. Die Folge sei, dass der nicht gedeckte Kostenaufwand eine Wertminderung der Grundstücke zur Folge habe. Auf dieser Grundlage wurde ein neuer Bebauungsplanentwurf erstellt. Fazit: Der Erschließungsträger hat keine direkte Verpflichtung gegenüber den Eigentümern.

Die gesetzliche Umlegung Am Kirchspielweg ist für die Bauamtsleiterin auch deshalb notwendig, weil die Stadt praktisch keine öffentlichen Baugrundstücke mehr anbieten könne. Geplant sind in dem Wohngebiet Ein-, Mehrfamilien- und Doppelhäuser. Um zu vermeiden, dass ein "Flickenteppich" entsteht, sollte man eine Bauverpflichtung festschreiben, regte Uwe Seeger (CDU) an. Nach den jetzt geltenden Bauvorschriften sind "Am Kirchspielweg" Wohngebäude sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig, nicht aber Beherbergungsbetriebe. Mindestens 75 Prozent der Flächen von Flachdächern der Hauptgebäude müssen begrünt werden. Werbeanlagen sind im gesamten Gebiet nicht erlaubt. Pro Wohneinheit müssen 1,5 Stellplätze ausgewiesen werden.

Der Bauausschuss hat dem Gemeinderat Altensteig empfohlen, das Umlegungsverfahren einzuleiten, das Bebauungsplanverfahren auf dieser Grundlage fortzuführen und die Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie den städtebaulichen Vertrag mit der Kommunalentwicklung an die neuen Bedingungen anzupassen.