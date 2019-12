Altensteig (Württ.) Neuer Anlauf für Gartenschau-Bewerbung

Jörg Sigmund war zuvor auf die Raumplanung eingegangen. Ziel sei ein schöner, stimmiger Rundgang von den geplanten Parkplätzen im Turmfeld über Schloss- und Hellesberg zu den eigentlichen Ausstellungsflächen im Bereich Stadtgarten und Jahnstadion und weiter ins Obere Tal. Schaugärten sind ebenso ein Thema wie eine streckenweise Renaturierung der Nagold und eine Talaue. Die Verbindung zur malerischen Oberstadt soll zum einen durch "Blickbeziehungen", andererseits aber auch ganz praktisch mit so genannten "Mountain Climbern" – kleinen Bähnchen, die auf Mono-Rails fahren – hergestellt werden.

Albrecht Joos (Freie Bürger) eröffnete den Reigen der Stadträte, die die Bewerbungsbroschüre in den höchsten Tönen lobten und allen Beteiligten für die "tolle Arbeit" dankten. Dieter Renz (Freie Wähler), Ursula Utters (SPD) und Tobias Schmid (CDU) schlossen sich an. Die neuerliche Bewerbung sei gegenüber der ersten eine deutliche Verbesserung, so das einhellige Urteil. Holger Reichert (Freie Bürger) regte an, den von der Umwandlung von Sportflächen betroffenen Vereinen schriftlich zuzusichern, dass sie Ersatz erhalten werden. Das sei vom Gemeinderat beschlossen "und so protokolliert", entgegnete Bürgermeister Gerhard Feeß. Akut werde das Thema in den nächsten zwei bis drei Jahren, wenn es um die Fortschreibung des Flächennutzungsplans gehe.

Zwei Gegenstimmen

Feeß wies darauf hin, dass er aus Ludwigsburg kommt. Bietigheim-Bissingen liege in unmittelbarer Nachbarschaft und sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine Gartenschau eine Stadt voran bringen kann: "Das war 1989 und wirkt bis heute nach." Er verspreche sich von einer Gartenschau in Altensteig zwei Dinge: "Veränderungen, die in die Zukunft hinein wirken, und ein Altensteiger Wir-Gefühl".

Allerdings mochte nicht jeder die allgemeine Euphorie teilen: Andreas Lamparth (Freie Wähler) befürchtete, dass die Kosten für das Projekt zu knapp kalkuliert sind: "Das ist für Altensteig eine Nummer zu groß." Sein Antrag auf geheime Abstimmung fand keine Mehrheit im Gremium.

Und so beschloss der Altensteiger Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen – Marcus Lotzin (AfD) teilte Lamparths Bedenken –, die vorgestellte Bewerbungsmappe einzureichen.