Altensteig (Württ.) Neue Ideen für die Berufsinformationsbörse

Manche Aussteller locken mit Aktionen: bei Grossmann-Bau aus Altensteigdorf kann man mit einem Bagger fahren, am Stand des Calwer Landratsamtes – Abteilung Forst – Pilze sägen, bei Oest aus Freudenstadt wird die Torschussgeschwindigkeit gemessen, die Unternehmensgruppe Fischer aus Tumlingen bietet ein Bewerbertraining an und lädt zu einem Gewinnspiel ein, bei Benath und Enderle aus Nagold werden Wetterhäuschen gebaut.

Schüler der Klasse 8b sind für die Bewirtung zuständig

Eröffnet wird die achte Berufsinformationsbörse am Samstag um 9 Uhr von Rektor Klaus Ramsaier, Bürgermeister Gerhard Feeß und einem Schüler der 8b – diese Realschulklasse ist auch für die Bewirtung zuständig. Ausdrücklich weist Ramsaier darauf hin, dass man nicht unbedingt bei der Eröffnung anwesend sein muss – "10 oder 11 Uhr reichen auch noch" – und dass sich nicht nur Realschüler, sondern auch Hauptschüler angesprochen fühlen dürfen und Gymnasiasten, die ein duales Studium anstreben. Deshalb habe man die 1500 Flyer auch an Gymnasien in Altensteig, Nagold und Calw verteilt. Außerdem liegen sie in öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. Und am Ortseingang von Altensteig weist eine hohe Stele auf das Ereignis am 5. Mai hin. Ramsaier rechnet mit 2500 bis 3000 Besuchern.