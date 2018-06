Altensteig (Württ.) Neubau für Pflegeheim "Waldruh"

Im Neubau sind acht Wohnungen für Mitarbeiter reserviert. Geschäftsführerin Yvonne Essig kann sich vorstellen, dass das ein Anreiz ist, sich auf eine "dringend benötigte" Stelle in der Pflege, Hauswirtschaft und Alltagsbetreuung zu bewerben. Im Rosenstüble sind zurzeit zwölf Bewohner mit Demenz untergebracht. Nach der Fertigstellung des Neubaus stehen im dritten Stock doppelt so viele Zimmer zur Verfügung. Insgesamt kann die Firmengruppe Essig dann 165 Pflegeplätze anbieten. Die Nutzfläche erhöht sich in Spielberg durch den Neubau von 4400 auf 6000 Quadratmeter, erläuterte Roland Mäder vom Architekturbüro "Theurer&Mäder" in Pfalzgrafenweiler. Was ihm gefällt: "Wir arbeiten fast immer mit den gleichen, zuverlässigen Handwerkern zusammen". Das sei schon beim ersten Anbau (2004) mit 32 Zimmern und beim zweiten Anbau (2014) mit 36 Zimmern der Fall gewesen.