Altensteig (Württ.) Musical im Foyer

Altensteig. Die Chorklasse 6c des Altensteiger Christophorus-Gymnasiums führt am Dienstag, 29., und Mittwoch, 30. Januar, jeweils ab 19 Uhr im Foyer der Schule das Musical "Schabernackel" auf. Seit Wochen arbeiten die Schülerinnen und Schüler im Kunst-, Deutsch- und Musikunterricht unter Anleitung von Franziska Zegowitz, Annika Rödl und Michael Nonnenmann an diesem Projekt. Kulissen und Requisiten wurden hergestellt und die Spielszenen und Lieder im Unterricht und darüber hinaus in Zusatzproben einstudiert.