Altensteig (Württ.) Miminnen wissen sichin Szene zu setzen

Das mitten im Wald zwischen Berneck und Aichhalden gelegene Galli-Theater, das sich ab September nach dem zweiten Vornamen der Intendantin in Enri-Theater umbenennt, ist 2011 in der früheren Gaststätte gegründet worden. Auch im achten Jahr "machen mir die Märchenstücke einen Heidenspaß", lässt die Schauspielerin keinen Zweifel aufkommen. Das Repertoire ist inzwischen ziemlich angewachsen. Andrea Enri Weber schlüpft bei Schneewittchen, Frau Holle, Dornröschen, Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, der gestiefelte Kater, Rapunzel, die Schneekönigin, Aladin und die Wunderlampe und anderen märchenhaften Stücken in die unterschiedlichsten Rollen – hin und wieder mit ihrer Tochter Laila und Esther Heller aus Altensteig, die nach einem professionellen Casting dazugestoßen ist.