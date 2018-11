Altensteig (Württ.) Mehrere TausendEuro erbeutet

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Diebe zwischen 18.35 Uhr und 7.50 Uhr in den Verkaufsraum. Im Inneren nahmen die Langfinger das Diebesgut an sich und entwendeten in einen angrenzenden Büroraum den Tresor. Nachdem die Diebe ihre Beute in Höhe von mehreren Tausend Euro an sich gebracht hatten, verschwanden sie schließlich wieder auf dem gleichen Weg wie sie in das Gebäude eingedrungen waren.

Der Polizeiposten Altensteig bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefonnummer 07453/9 32 04 60 zu melden.