Altensteig (Württ.) Mehr Brandschutz für die Hallen

Um die aufgetretenen Mängel zu beheben, wurde in Abstimmung mit der Altensteiger Feuerwehr ein Maßnahmenpaket geschnürt, das Hochbauamtsleiter Andreas Bayer in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte. In beiden Hallen muss demnach eine Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage installiert werden.

Neubau einer Fluchttreppenanlage erforderlich

Damit bei Ausbruch eines Feuers oder starker Rauchentwicklung im Inneren der Halle Alarm ausgelöst wird, will man Lichtstrahl- und Lichtschrankenmelder einbauen; in den Nebenräumen Punktmelder.