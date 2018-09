Altensteig (Württ.) Mathematik im Fokus

Alle beteiligten Haupt-/Werkreal-, Gemeinschafts- und Realschulen beginnen im Schuljahr 2018/19 in der fünften Klassenstufe, weitere Ausbauschritte bis einschließlich Klasse sieben folgen bis zum Schuljahr 2021/22. Das so auf drei Schuljahre angelegte Förderprogramm wird dabei durchgehend wissenschaftlich evaluiert.

Die Schülerinnen und Schüler bekommen Tipps und Lernhilfen, erarbeiten Aufgaben und lösen Probleme, die sie besonders motiviert haben, stellen in wöchentlichen Übersichten ihre Tätigkeiten zusammen, dokumentieren Leistungen und Auszeichnungen und erhalten Anregungen, über ihre persönlichen Rechenprobleme nachzudenken. Die Materialien können sowohl unmittelbar während des Unterrichts als auch ergänzend zum Unterricht eingesetzt werden. Von den Strategien und Materialien profitierten auch die Lehrkräfte, weil sie bei einer gezielten und effektiven Unterrichtsgestaltung unterstützt werden.

Untersuchungen haben gezeigt: Zu viele Schulabgänger in Baden-Württemberg haben Schwierigkeiten in Mathe und haben damit schlechtere Aufstiegschancen im Berufsleben. Dieses Projekt des Kultusministeriums will das ändern.