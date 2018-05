Altensteig (Württ.) Maibaumverlosung der Feuerwehr kommt Kindern zugute

Was damit angeschafft werden soll, steht bislang noch nicht fest, aber "die Kita braucht immer irgendwas", so Gärtner, die sich gemeinsam mit ihren Kindern sehr darüber freut, dass die Spende in ihrem Haus gelandet ist und damit den Kleinen direkt zugute kommt.

Für den Ortsvorsteher ist die erstmalige Aktion keine Eintagsfliege. "Das war der Anfang", so Buchthal, "wir werden ab sofort jedes Jahr den Maibaum verlosen und dabei den Spendenzweck im Voraus festlegen, damit jeder weiß, wohin der Euro fließt, den er für ein Los bezahlt".

Der Gewinner des verlosten Maibaums ist ein Feuerwehrmann aus Wart.