Altensteig (Württ.) Lena Jung aus Spielberg liest am besten

Zuerst wurden die beiden besten Vorleser einer vierten Klasse ermittelt. Sie qualifizierten sich für das Finale. Im Einzelnen waren das in der Stammschule Elma Kelmendi und Eray Firato von der 4a, Clara Frey und Elias Senses von der 4b, Viviana Kluge und Felix Jocher von der 4c, außerdem Samuel Lutz und Ranya Amina Wetzel von der Außenstelle Wart sowie Lea Jung und Ronja Dressle von der Filiale in Spielberg.

Zuerst stellten die zehn Kandidaten ihre Lieblingslektüre kurz vor und lasen daraus drei Minuten lang vor. In der gleichen Zeit mussten sie anschließend einen Abschnitt aus einem ihnen unbekannten Buch vortragen. Ausgesucht hatte Gudrun Kalmbach einige Seiten aus der Kinderbuchreihe "Die magische Schule der Tiere" von Margit Auer. Die Jury, bestehend aus Buchhändler Reinhold Hammer, Bibliothekleiterin Gudrun Kalmbach und Rektorin Angela Bohny fiel die Entscheidung schwer, "weil alle zehn verständlich und gut betont vorgelesen haben". Besonders gut gelang das Lena Jung von der vierten Klasse der Grundschule in Spielberg, sie erhielt bei der Bewertung von Textgestaltung, Verständnis und Lesetechnik die meisten Punkte. Den zweiten Platz belegte Clara Frey von der 4b der Stammschule in Altensteig, den dritten Preis bekam Ronja Dressle von der Außenstelle in Spielberg zuerkannt. Als Belohnung erhielt die Siegerin eine Urkunde, einen Buchgutschein und ein Leselöwen-Kuscheltier. Auch die anderen Vorleser gingen nicht leer aus.