Altensteig (Württ.) Kurzfilme lockern den Vortrag auf

Altensteig. Trotz des wechselhaften Wetters mit glatten, schneebedeckten Straßen hatten sich mehr als 500 Besucher im Rathaus eingefunden, um sich von Bürgermeister Gerhard Feeß an politische, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse von Bedeutung erinnern zu lassen. Der Einladung waren Wirtschaftskapitäne, Vertreter von Verbänden, Schulen, Kirchen und Vereinen gefolgt. Die Bilderschau – ergänzt durch ein halbes Dutzend gut gemachter Filme – wurde auf Leinwände im Bürgersaal und im Foyer des Rathauses projiziert.

Die Stadtkapelle Altensteig unter Leitung von Musikdirektor Josef Stritt eröffnete die Veranstaltung mit Rocksong "Bohemian Rhapsody" von Queen. Anders als gewohnt, wurde die Rückschau auf das vergangene Jahr nicht mit der wirtschaftlichen Entwicklung Altensteiger Unternehmen eingeleitet, sondern mit einem Film im Zeitraffertempo über Vorbereitungen der "Tannenbergler" auf das Fackelfeuer am Heiligen Abend. Anschließend wurden soziale Einrichtungen der Stadt vorgestellt. Mitarbeiter der Altensteiger Diakoniestation haben im vergangenen Jahr vielfältige Hilfsdienste – darunter 13 000 Hausbesuche – geleistet, das Deutsehe Rote Kreuz ehrte langjährige Blutspende, der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt organisierte Veranstaltungen für Senioren, die Altensteiger Kleiderkammer gibt seit 40 Jahren gespendete Bekleidung und Haushaltsartikel ab, und im LOT können Menschen mit geringem Einkommen Lebensmittel einkaufen und Kaffee trinken.

Der Altensteiger Abgastechnikspezialist Boysen wächst und wächst. Der Zulieferer namhafter Automobilhersteller hat im vergangenen Jahr sein neues Fertigungswerk für Nutzfahrzeuge in Simmersfeld eingeweiht und dabei weder Kosten noch Mühe gescheut, um Künstler von internationalem Rang zu engagieren. Helene Fischer war da, Pur war da, Florian Silbereisen mit seiner Band war da. 5500 Gäste waren hellauf begeistert. Landrat Helmut Riegger zeichnete den Motor des weltweit operierenden Unternehmens, Rolf Geisel, mit der Wirtschaftsmedaille aus. Die Firma Bühler hat mit dem Bau einer 300 Meter langen Halle einen seiner größten Einzelaufträge erhalten. Verarbeitet wurden 2400 Tonnen Stahl. Dekra investiert mit dem Bau von Prüfstraßen weiter in den Standort Altensteig. Die Volksbank Nordschwarzwald hat das Stammhaus in der Rosenstraße abgerissen. Das neue Gebäude auf dem gleichen Platz wird beim verkaufsoffenen Sonntag am 29. März eingeweiht. Dass die Ideenvielfalt der Objekteinrichtungsfirma Fritz Schlecht SHL in Garrweiler keine bloße Behauptung ist, wurde in einem professionell produzierten Film unter Beweis gestellt. Das Alte Rathaus in der Kernstadt erstrahlt nach einer Generalsanierung in neuem Glanz. Die Volkshochschule Oberes Nagoldtal und die Jugendmusikschule bieten dort jetzt Kurse an. "Man kann sich da auch standesamtlich trauen lassen", ließ Feeß nicht unerwähnt. Die 150 Gebäude der Stadt – in einigen sind aktuell 160 Flüchtlinge untergebracht –, neun Friedhöfe und 76 Treppenanlagen allein in der Kernstadt "müssen unterhalten und gepflegt werden" betrachtet das Stadtoberhaupt ebenfalls als wichtige Aufgabe – und dass 700 Bäume jedes Jahr auf ihre Sicherheit überprüft werden müssen.