Altensteig (Württ.) Kurs mit Paul

Bildwerke großer Meister dienen den Teilnehmenden als Inspiration und werden in den dargestellten Motiven und Malstilen besprochen. Dozent Wolfram Paul wird die Teilnehmenden in ihrem eigenen Tun anleiten, den Pinselduktus nachzuempfinden, eine ähnliche Farbpalette zu erstellen und Motive und Komposition zu entwerfen. Es gibt kaum einen Künstler, der sich nicht Fertigkeiten in der Malerei durch das Kopieren von Meisterwerken angeeignet hätte. Die Teilnehmenden können auf diesem Wege die Malerei für sich entdecken.

Für das künstlerische Arbeiten ist ein Raum im Untergeschoss des alten Rathauses entstanden. Das alte Rathaus aus dem 15. Jahrhundert, wurde aufwändig saniert und zum Bildungshaus für die Bürger umgebaut.

Informieren und anmelden kann man sich in der VHS-Geschäftsstelle in Nagold, Telefon 07452/9 31 50.