Altensteig (Württ.) Kürbispflanzen mit Echtheitszertifikat

Nächste Veranstaltung ist am Mittwoch, 20. Juni – zusammen mit dem Gartenbauverein und Ortschaftsseniorenrat Ebhausen – eine Busfahrt zur Landesgartenschau nach Lahr. Auf 38 Hektar, aufgeteilt in drei großzügige Parkanlagen können sich die Teilnehmer auf eine Fülle an Schaugärten und Kleingartenparzellen, einen Landschaftssee und 13 Blumenausstellungen freuen. Der Bus fährt in Ebhausen (Rathaus) um 8 Uhr ab, in Altensteig (Marktplatz) um 8.15 Uhr. Auf der Hinfahrt wird ein Vesper gereicht. Rückfahrt von Lahr ist gegen 16 Uhr mit Schlusseinkehr auf dem Vogtsmichelhof in Alpirsbach-Ehrenbogen. Die Kosten für Bus und Eintritt belaufen sich auf 30, beziehungsweise 35 Euro (für Nichtmitglieder). Anmeldungen werden bis zum 10. Juni in Altensteig angenommen vom Blumengeschäft Luz, Telefon 07453/22 22 und Firma BayWa, Telefon 07453/9 32 50, in Ebhausen von Gisela Geißinger, Telefon 07458/98 55 28.