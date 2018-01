Altensteig (Württ.) Konzert mit hohem Spannungspegel

Lehmler überlässt die Initiative ihren Partnern

Lehmler überließ gerne die Initiative ihren Partnern und deren musikalischer Inspiration. Und so versetzte der Kontrabassist Debus das Publikum nach und nach ins Staunen mit einer ganzen Palette der ungewöhnlichsten Klänge. In die undefinierbaren Geräusche, in Glissandi, Pizzicati und anderen akustische Effekte integrierte er unmerklich seine Falsettstimme und führte sie dann nach barocker Art als Kontrapunkt zu Saxofon-Solo fort. Mit dieser reizenden stilistischen Melange konkurrierte eine humorvolle Jazzgesang- Persiflage des Filou-Schlagzeugers Héral, der das Auditorium bis zum lauten Lachen erheiterte und seinen Klasse-Auftritt mit einem grandiosen Perkussions-Solo besiegelte.

Zum Schluss bezirzte Lehmler das Publikum wieder mit ihrem lyrischen, hauchzarten Saxofon-Klang. Den ohnehin hohen Spannungspegel erhöhte das Quartett mit einem rasant-tänzerischen, zwischen einer Tarantella und Gigue oszillierenden Musik-Gebilde.

"Ein Hammer", "Wahnsinn", "Irre" lauteten die Kommentare noch in der Pause. In der Tat präsentierte das Quartett einen niveauvollen Abend, an dem sich zum Improvisationsgeist des Free-Jazz ein wenig Happening und Humor gesellten. Trotz begeistertem Schlussapplaus erwirkte diese lediglich eine Zugabe, nach der Lehmler unter andauerndem Beifall auf ihre neue CD "Sans mots" mit glücklichem Lächeln wortlos verwies.