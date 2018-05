Altensteig (Württ.) Konstantinidis ist neuer Ortsvorsteher

Mit wenigen Sätzen ging der frischgebackene Ortsvorsteher auf die "schlechte Stimmung" in der Vergangenheit im Walddorfer Ortschaftsrat ein; sie sei für Renz neben seiner angeschlagenen Gesundheit der zweite Grund gewesen, nicht mehr weiterzumachen.

Konstantinidis rief den Ortschaftsräten zu und schlug dabei mit der Faust auf den Sitzungstisch: "Ich wünsche mir, dass wir uns in Zukunft anders verhalten."

Sein Vorgänger habe sich 18 Jahre für die Interessen von Walddorf stark gemacht und einen "bitteren Abgang nicht verdient".

Deshalb werde man Dieter Renz am 29. Juni in der Walddorfer Halle "gebührend verabschieden".

Kritik an Amtsführung

Wie bekannt hatte der 65-jährige Gymnasiallehrer in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 15. März in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt als Vorsitzender und das gleichzeitige Ausscheiden aus dem Gremium bekannt gegeben. Ausschlaggebend seien für ihn nicht nur gesundheitliche Gründe gewesen, sondern die angespannte, "teilweise vergiftete" Atmosphäre im Ortschaftsrat und die mehr oder weniger offene Kritik an seiner Amtsführung. Damit sei die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zerstört. Mit seinem Rücktritt ziehe er die Konsequenzen.