Altensteig (Württ.) Klangvielfalt und Virtuosität

Spielfreude, Virtuosität, Klangvielfalt und Fantasie bringt das Ensemble Pipelife seit vielen Jahren mit fliegenden Fingern auf verschiedensten Blockflöten in die Konzertsäle. In seinem breit gefächerten Repertoire bildet die Consortmusik der Renaissance einen Schwerpunkt, aber auch alle anderen Stilepochen vom Mittelalter bis zur Moderne bereichern die Konzertprogramme des vielseitigen Quintetts. Mit Kreativität und Experimentierfreude arbeiten Andrea Bub, Kirsten Christmann, Annegret Friede, Margret Görner-Toth und Gritli Kohler-Nyvall immer wieder an eigenen Bearbeitungen, die die besonderen Klangqualitäten der Blockflöte herausheben und für große Überraschungen sorgen.

In ihrem aktuellen Programm präsentieren die fünf Musikerinnen Werke und Arrangements aus England, Irland, Schottland und Wales - Länder, in denen die Blockflöte traditionell in der Volks- und Kunstmusik ihren festen Platz hat."Tides and tunes" ist eine stimmungsvolle und mitreißende musikalische Reise für mehr als 30 Blockflöten und Percussion.

Eintrittskarten kosten zwischen sieben und 17 Euro und sind im Bürgerbüro, Telefon 07453/9 46 10, oder im Internet unter www.reservix.de erhältlich.