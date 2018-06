Altensteig (Württ.) Karten

Altensteig. Aufgewachsen in Namibia und Deutschland, gehört die Musikerin Anke Helfrich inzwischen zu den herausragenden weiblichen Jazzmusikern in Europa. Am Samstag, 9. Juni, kommt Helfrich in Trio-Besetzung nach Altensteig in den Bürgersaal. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

1996 gewann ihr Trio die "European Jazz Competition" und 1999 den "Hennessy Jazz Search". Sie ist ein Donnerschlag, eine Hymne an das Leben, eine Verbeugung vor Vorbildern, eine Hingabe an Familie, Freunde und die Musik, heißt es in einer Mitteilung. Das neue Album "Dedication" zeige eine gereifte Musikerin mit einer starken Persönlichkeit und einer genauen Vision, die ihre Mitmusiker mitreißt.

Neu ist dabei die gekonnte Hinzunahme von Texten, die spannende Vertonung der berühmten Rede von Martin Luther King und die musikalische Einbindung des Gedichts "Invictus", das Nelson Mandela viel bedeutet hat.