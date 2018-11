Altensteig (Württ.) Jugendfeuerwehr freut sich auf die Dorfrocker

Wichtig sei, dass das Video "gut performt wird", bekamen sie von Matthias Krumrey zu hören. An zwei Nachmittagen wurde ein Schlachtplan entworfen Und der wurde folgendermaßen umgesetzt: Im Aufenthaltsraum sitzen junge Feuerwehrangehörige, einige spielen Karten, andere lesen eine Zeitschrift, wieder andere prosteten sich mit einem alkoholfreien Getränk zu. Plötzlich wird der Alarm ausgelöst – mit der Handkurbel einer alten Sirene. Helle Aufregung, alle rasen zu den Spinden im Gerätehaus, der Traktor mit Anhänger und einer Spritze aus dem Jahr 1885 fährt aus dem Magazin in Richtung Sportplatz. Dort soll ein großes Feuer gelöscht werden. Mit Handpumpen! Und was taucht in den Überresten auf? Ein angesengter Zeitungsartikel des Schwarzwälder Boten. Dort wird zu einem Aktionswettbewerb der Feuerwehren im Verbreitungsgebiet der Zeitung aufgerufen. „

"Da machen wir mit", bekam Calmbach zu hören. Als der Nachwuchs den von Krumrey auf drei Minuten zusammengeschnittenen Film mit vielen spektakulären Szenen zu sehen bekam, waren alle happy. "Damit landen wir bestimmt ganz vorne", schallte es dem Kommandanten von allen Seiten entgegen.

Calmbach bremste die Euphorie. Martina Hauser-Hartmann erinnerte daran, dass die Erwartungen beim Wettbewerb des Schwarzwälder Boten vor fünf Jahren ebenfalls groß waren und es am Ende "nur" zu einem vierten Platz reichte.

Konzert innerhalb weniger Tage ausverkauft

Die Spannung stieg von Tag zu Tag mehr. Und der Abteilungskommandant wurde gelöchert: "Hat der Schwarzwälder Bote schon angerufen?" Die Feuerwehren aus Ebershardt, Pfalzgrafenweiler und Altensteig haben auch mitgemacht? Zweifel wurden laut, den ersten Platz zu belegen. Doch dann kam die bejubelte Nachricht.

Sofort machte man sich an die Arbeit. Die Markgrafenhalle in Altensteig wurde gemietet, man brauchte Helfer für Aufbauten, eine Security und eine Brandwache. Und das Rote Kreuz musste verständigt werden. Der Kartenvorverkauf im Bürgerbüro des Altensteiger Rathauses lief sensationell. Innerhalb weniger Tage waren alle 800 Eintrittskarten verkauft. Bei einem Eintrittspreis von zehn Euro "macht das einen Gewinn von 8000 Euro", hat Calmbach blitzschnell nachgerechnet. Weil man zum Beispiel die Zweitplatzieren des Wettbewerbs, die Feuerwehr Balingen-Ostdorf zum Konzert der Dorfrocker einlädt und Helfer ebenfalls kostenlos in die Markgrafenhalle reinkommen, wird es zwar etwas weniger, aber laut Calmbach "immer noch ein hübsches Sümmchen". Die Einnahmen werden zu 100 Prozent der Jugendfeuerwehr der Altensteiger Gesamtstadt zur Verfügung gestellt. Das steht bereits fest.