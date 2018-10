Altensteig (Württ.) Jubiläumsschlachtfest wird voller Erfolg

Abteilungskommandant Marcus Calmbach blickte zurück auf die Anfänge des Feuerwehr-Schlachtfestes. Zunächst, also vor 25 Jahren, fing alles in kleinem Umfang an. Eine Sau wurde geschlachtet und rund 80 Schlachtplatten verkauft. Die Gäste wurden im Saal des Feuerwehrhauses bewirtet. Jedes Jahr wurde es mehr, der Ansturm größer und mittlerweile müssen drei Schweine herhalten, um genügend Schlachtplatten für die vielen Gäste zubereiten zu können. Und vor dem Feuerwehrhaus muss ein großes Festzelt aufgebaut werden. Das Feuerwehrmagazin verwandelt sich zudem in eine Küche, aus der köstlicher Duft strömt.

Bereits am Samstagnachmittag kamen die ersten Gäste, um ihr Essen beim Straßenverkauf abzuholen. Am späten Nachmittag öffnete das beheizte Zelt vor dem Feuerwehrmagazin und auch der Saal im Obergeschoss lud zum Verweilen ein. Mit jeweils rund 50 Personen aus dem aktiven Feuerwehrdienst und ihren Partnern sowie der Jugendfeuerwehr hatten die Floriansjünger rund um Kommandant Calmbach im Schichtbetrieb Einsatz, um die Gäste zu bewirten. Sogar aus Renningen und aus Heilbronn waren Besucher zum angereist.

Am Samstagabend wurde im angrenzenden Geräteschopf die Blaulicht-Bar geöffnet und verwöhnte die Gäste auch mit Hochprozentigem.