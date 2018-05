Altensteig (Württ.) In ihnen steckt viel Lebensfreude

Im weiteren Verlauf definierten die Multiinstrumentalisten und Vokalisten Werner Tomasi, Lutz Dorner, Matthias "Matze" Herter, Wolfgang Genkinger, Jan Lachhein, Jürgen Scheib und Thorsten Früchtl ihre musikalische Ausrichtung durch eigene, originelle Bearbeitungen bester Welthits aus Rock und Pop des ausgehenden 20. Jahrhunderts und darüber hinaus.

Auf einem hohen Emotionspegel lieferten sie eine beeindruckende Soundqualität mit mehreren Soli und zeigten sich auch als wahre Feinschmecker in der die Auswahl der Songs, deren Inhalt überwiegend um die existenziellen Themen kreiste. So in "Boys of Summer" (Don Henley), "One" (Johnny Cash) oder "Juninacht" (Rio Reiser).

Da sich das Repertoire des Chorus Delicti von Rockigem und Jazzigem, Gospel und Rock bis zu nostalgischen Schlager der 60-er erstreckt, war es ein Leichtes, mit Dr. Gonzo einen gemeinsamen Programm-Nenner zu finden. Im Takt des schwungvollen "I live Rock’n’Roll" betraten die rund 40 Chorfrauen- und Männer die Bühne, und mit offenen Gesangsfreude ließen sie die Stimmungstemperatur noch höher steigern.

Ohne jeglichen Schnickschnack, unbekümmert und mit natürlicher Eleganz sangen sie den Gospel "Shout to the Lord" und sorgten nicht zum ersten Mal für echte Furore mit dem folkigen "California Dreaming" sowie dem unsterblichen "Volare" aus Italien.

Der rassige Jazz-Pianist, Gitarrist und Chorleiter Thomas Früchtl koordinierte das Zusammenwirken beider Formationen vom Klavier aus und hatte sichtlich viel Freude an Swing und Rock.

Sein eigens für die Stadt Altensteig komponierte "Köpfelied" (zum Text des Choristen Kurt Ehrenfeuchter) sowie der weltbekannte Song "We are the World" bildeten zusammen mit der auf die Leinwand projizierten Botschaft "Wir sind alle anders. Gut so" das verborgene Motto des Konzerts.

Einen besonderen Leckerbissen hob sich Chorus Delicti für sein zweites Konzert auf: Bettina Zens, selbst Dirigentin des Bondorfer Chors Once-Again, sang das stimmungsvolle "Autumn Leaves" im Duett mit dem "choreigenen" Saxofonisten Albrecht Englert. Auch diese ruhige Darbietung belohnte das Publikum mit einem tosenden Applaus.

Für das leibliche Wohl vor und nach dem Konzert sorgte die Mannschaft des Freundeskreises der Musikschule Altensteig. In der Pause gab es neben einer Getränke-Auswahl frisch zubereitete Häppchen. Unterm Strich erlebten die zahlreichen Konzertbesucher also eine Doppelgaudi bei Kaiserwetter.