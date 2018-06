Altensteig (Württ.) In eigener Sache

Interesse an einer Zustelltätigkeit für den Schwarzwälder Boten (täglich bis 6 Uhr, Mindestalter 18 Jahre)? Interessenten können sich unverbindlich und formlos per E-Mail an zustellung@schwa ­bo.de oder Telefon 07721/9 95 02 88 melden. Angeboten werden Beschäftigungsverhältnisse auf 450-Euro- und auf Teilzeit-Basis, sowohl dauerhaft, als auch als Vertretung oder Ferienjob.

Altensteig. Gelernt hat Nadine Pojtinger eigentlich etwas ganz anderes: Sie ist Altenpflegehelferin. Ein Beruf, in dem Fachkräfte gefragt sind. Aber auch einer mit harten Arbeitsbedingungen, langen Tagen, Wochenenddiensten und vielen Patienten, die in kurzer Zeit zu versorgen sind. "Die Leute wollen Aufmerksamkeit, aber man muss schnell, schnell machen", erzählt sie.

Spaß mache die Arbeit in der Altenpflege so keinen mehr. "Ich wollte Menschen helfen, deswegen hab ich’s gelernt", sagt Pojtinger. Bewahrt hat sie sich diese Einstellung bis heute, auch wenn sie inzwischen einen Beruf in einer ganz anderen Branche hat.