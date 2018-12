Altensteig (Württ.) Im LOT feiern fast 60 Menschen

Altensteig. An guten Gewohnheiten soll man ruhig festhalten, und so trafen sich auch in diesem Jahr fast 60 Gäste, um im LOT in Altensteig miteinander den Heiligen Abend zu feiern. An weihnachtlich geschmückten Tischen saßen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten beieinander, sangen Weihnachtslieder miteinander, lauschten der Weihnachtsgeschichte und genossen die Bewirtung.