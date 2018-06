Altensteig (Württ.) Hymne an das Leben

Altensteig. Aufgewachsen in Namibia und Deutschland, gehört die Musikerin Anke Helfrich inzwischen zu den herausragenden weiblichen Jazzmusikern in Europa. Am Samstag, 9. Juni, kommt Helfrich in Trio-Besetzung nach Altensteig in den Bürgersaal. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.