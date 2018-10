Altensteig (Württ.) Hundesportler erreichen passable Platzierungen

Altensteig-Walddorf. Einige aktive Turnierhundesportler mit ihren Hunden nahmen in Knittlingen (Enzkreis) am Fauststadtturnier teil. Bei anfangs noch kalten Temperaturen startete die Unterordnungen für den Vierkampf. In dieser Disziplin gingen für den VfH Walddorf die beiden Teams Beate Heiss mit Leni und Stefan Landenberger mit Fanny an den Start. Beide erreichten eine gute Punktzahl in der Unterordnung.