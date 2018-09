Altensteig (Württ.) Hundebiss: Keine Erfolgsaussicht für Berufung

Auf dem Hof in der Turmfeldstraße 45 lebt nach wie vor "Cliff", ein acht Jahre alter Schäferhundmischling. Beim Gassigehen an der Flexi-Leine hat er am 3. Juli 2017 eine Joggerin aus der Nachbargemeinde an der rechten Schulter verletzt. Den Strafantrag der Klägerin stellte die Staatsanwaltschaft Tübingen nach Paragraf 170 Absatz 2 ein. Darauf ging die Frau zivilrechtlich gegen den Holzbildhauer vor, er wurde vom Amtsgericht Nagold am 15. März zur Zahlung von 1000 Euro Schmerzensgeld verurteilt.