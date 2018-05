Altensteig (Württ.) Hilfe im Notfall auf einen Blick

Aktuell 88 Mitglieder

Der Stadtseniorenrat Altensteig zählt aktuell 88 Mitglieder. Anlaufstelle ist Am Brunnenhäusle 3. Geöffnet hat das Büro am Montag von 10 bis 11 Uhr und am Freitag von 15 bis 16 Uhr. Die wöchentliche Seniorengymnastik mit Doris Behnke findet am Mittwoch von 10 bis 11 Uhr in einem Raum der Städtischen Musikschule statt, Wanderer treffen sich unter Leitung von Erwin Bürkle am Donnerstagnachmittag vor dem Jahnstadion zu kleinen und größeren Touren, Horst Butsch führt Ausfahrten der Fahrradgruppe an, die inzwischen auf E-Bikes unterwegs ist.

Annegret Broschk stellt im 60-plus-Büro Patientenverfügungen aus. In bestimmten Abständen besuchen Mitglieder von 60-plus Altensteiger Fachgeschäfte und schauen sich um. Gibt es für Senioren genügend Sitzmöglichkeiten? Kann man die Toilette benutzen? Sind die Preisschilder gut lesbar? Werden die Bedingungen erfüllt, bekommt das Geschäft die Plakette "Seniorenfreundlicher Service". Wenn es angebracht erscheint, spricht der Stadtseniorenrat im Rathaus bei Bürgermeister Gerhard Feeß vor. Zum Beispiel wünscht man sich einen regelmäßigen Busverkehr von der Ober- in die Unterstadt und zu den Einkaufsmärkten am Ortsausgang.