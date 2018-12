Altensteig (Württ.) Heiligabend: Uralte Tradition erhellt Nacht

Am Vortag hatte es Bindfäden geregnet und die Fackler schauten besorgt in den verhangenen Himmel. Kann der am nächsten Morgen aufgeschichtete, meterhohe Holzstoß am Abend überhaupt lichterloh brennen? Das Wetter besserte sich und so zogen in der Kernstadt wieder Hunderte Menschen auf den Helles- und Schlossberg, um das faszinierende Schauspiel aus nächster Nähe zu erleben. Mit dem ersten Glockenschlag der Evangelischen Stadtkirche war für die "Tälemer" und die "Tannenbergler" der Moment des Handels gekommen. Die ausgelegte Holzwolle wurde mit Benzin übergossen und angesteckt. Die Brandspur bahnte sich in Windeleile den Weg zum Holzstoß, der in kurzer Zeit in Flammen stand. Traditionell stellten sich die Fackler neben- und hintereinander auf und schwenkten der Tradition folgend ihre bis zu fünf Meter langen, aus geschnitztem Holz zusammengebundenen Latten. Spätestens jetzt wurden die von den Zuschauern mitgebrachten Handfackeln aus Wachs angezündet und verwandelten die Umgebung in ein wogendes, weithin sichtbares Lichtermeer. Um rechtzeitig aufbrechen zu können, war der Gottesdienst in der pickepacke vollen evangelischen Stadtkirche auch in diesem Jahr pünktlich beendet.

Keltischer Brauch geht auf das Jahr 1862 zurück

Andere suchten danach in der Oberstadt einen Punkt auf, von dem man das Naturschauspiel auf der gegenüberliegenden Seite gut beobachten konnte. Das Fackeln in Altensteig geht auf die Sonnenverehrung der Kelten zurück. Es wurde erstmals im Jahr 1862 in der Nagolder Oberamtsbeschreibung erwähnt und versinnbildlicht heute die Geburt Christi. Es sind längst nicht mehr nur Einheimische, die am 24. Dezember auf die beiden Berge pilgern, um sich gegenseitig fröhliche Weihnachten zu wünschen. Dort treffen sich auch frühere Schulkameraden und weggezogene Bekannte und Freunde, die das Weihnachtsfest in der alten Heimat verbringen.