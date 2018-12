Altensteig (Württ.) Gymnasiums-Ensemble begeistert das Publikum

In einem orgelähnlichen Klangklima und in sauberer Stimmen-Homogenität erschienen die sagenhaft schwierigen Cluster in dem von Jan Sandström bearbeiteten Lied "Es ist ein Ros entsprungen", dann betonten die Choristen nochmals ihre Affinität zu zeitgenössischer Harmonie mit ihren dissonanten Gleichklängen mit "Lux aurumque" von Eric Whitacre, in dem die Soprane glitzernde Reflexe auf den leuchtend klaren Chor-Klangteppich warfen. Gleich beeindruckend wirkte auf die Zuhörer vokale Kunst der Polyphonie und der Mehrchörigkeit, mit der die Kantorei in dem alten Choral "Gelobet seist du, Jesu Christ" glänzte.

Behaglichkeit und Wärme erfüllen den Raum

Der wiegende Charakter mehrerer, mitunter auch fremdländischer Weihnachts-Schlaflieder verbreitete in der Kirche Gefühle der Wärme und Behaglichkeit, dieses Klima setzte Susanne Schuler-Meybier in dem pastoral anmutenden Orgelstück "Il Natale in Sicilia" von Pietro Yon fort. Von der Huldigung an der Krippe erzählte Eberhard Schuler Maybier im Lied "Drei Könige" von Peter Cornelius und bereicherte den epischen Inhalt um Lyrik seiner ausdrucksvollen Tenorstimme.

Auf dem Höhepunkt der Emotionsskala lag der Kontrast zwischen der Zärtlichkeit von "Stille Nacht" und dem Freudenjubel zu Trompetenfanfare im gemeinsam gesungenen "O du fröhliche" am Ende des Konzerts. Strahlende Gesichter der jungen Sängerschar, ohrenbetäubender Applaus im Stehen sowie eine stimmungsvolle Zugabe verliehen den Besuchern der adventlichen Begegnung mit Musik eine ergreifende und nachhaltige innere Kraft.