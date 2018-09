Altensteig (Württ.) Gute Fortschritte

Altensteig-Walddorf. Intensive Trainingseinheiten, ein packendes fünftägiges Campturnier, begeisternde Wettkämpfe an den Abschlusstagen, Bibelarbeiten unter dem Thema "Ich will tun, was Jesus sagt!" mit vielen interessanten Fragen und Beiträgen der Campteilnehmer, berührende Glaubenszeugnisse von Gästen und Trainern, gute Gemeinschaft unter den insgesamt 170 Teilnehmern und Mitarbeitern aus mehr als zehn verschiedenen Nationen, interessante Abendprogramme und vieles mehr haben die vier Fußball-Sommercamps von "Athleten für Christus" in Walddorf geprägt.