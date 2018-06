Altensteig (Württ.) Gründerin schaut auch vorbei

Altensteig. Gleich am frühen Morgen war der Andrang in der einst ersten Kleiderkammer im Landkreis Calw, in der Karlstraße 16 in Altensteig, am stärksten. Das 16-köpfige ehrenamtliche Mitarbeiterteam hatte am runden Geburtstag alle Hände voll zu tun.

Allen voran freuten sich Ursula Mocker und die Mitarbeiterinnen an ihrer Seite sehr darüber, dass das umfangreiche Angebot so gut angenommen wird. Jeder, der in der Kleiderkammer fündig wird und aus den Bereichen Bekleidung, Schuhen, Haushaltswaren aller Art, aber auch Bettwäsche und Kleidung etwas für wenig Geld kauft, unterstützt damit nicht nur die ehrenamtliche Arbeit der Kleiderkammer, sondern gleichzeitig klar definierte und vertrauenswürdige Projekte aller Art. Nach Abzug der Kosten, beispielsweise für Miete der Räume fließt der Erlös an Einrichtungen, die Hilfe brauchen oder auch an Personen, die sich in Notlagen befinden. Kindergärten und Schulen werden ebenfalls von der Kleiderkammer mit Spenden bedacht.

Mocker berichtete in diesem Zusammenhang über eine alleinstehende Frau mit vier Kindern, deren Mietzahlungen durch ein fehlgeleitetes Schriftstück innerhalb der zuständigen Behörde nicht beim Vermieter eingegangen sind. Dieser hat ihr daraufhin die Wohnung gekündigt. Sie war ratlos und ersuchte die Kleiderkammer um Hilfe. Auf unkomplizierte Weise erhielt sie von dort einen Geldbetrag, der den Vermieter zum Revidieren seiner Entscheidung veranlasste. Die Frau konnte nach der Teilzahlung auf die rückständige Miete mit ihren Kindern in der Wohnung bleiben.