Altensteig (Württ.) Gratis-Strom fließt nach Zwerenberg

Als erster griff Noel aus Walddorf und zum Schluss Laura aus Fünfbronn bei der Schlussverlosung ins Glasgefäß. Ein Name nach dem anderen wurde aufgerufen. Den Preis durften die Gewinner selbst ziehen. Uwe Seeger, der mit Charme durch den Abend führte,gab ihn öffentlich bekannt, begleitet von verblüfften Ausrufen, durchweg strahlenden Gesichtern und Beifall der Besucher im Saal.

"Genau das wollte ich mir demnächst kaufen", freute sich eine Frau, als sie das Elektrogerät in Händen hielt. Die Spannung, wer ein Jahr lang kostenlos Strom der Stadtwerke geliefert bekommt, blieb bis zum Schluss erhalten. Zum Gewinn erhielt jeder eine "Wundertüte", gefüllt mit einer Parkscheibe, einem Lolli, einen Bierdeckel mit einer aufgedruckten Gewinnnummer und Informationen über die Stadtentwicklung von Altensteig, die am 11. Juni mit dem ersten Bauabschnitt – der Umgestaltung des Postplatzes – eingeleitet worden ist. Im Anschluss an die Verlosung lud der Werbering zu einem Imbiss ein.