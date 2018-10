Altensteig (Württ.) Gras wird über den Schulhof gerollt

Altensteig-Spielberg. Den Auftrag erteilte der Gemeinderat an die Gartengestaltung Roller zum Angebotspreis von 76 532 Euro. Am Samstag fuhren vier Mitarbeiter der Firma aus Egenhausen mit einem Lastkraftwagen, auf dem die grüne Auslegeware transportiert wurde, am Einsatzort vor, luden den auf Paletten gelagerten Fertigrasen aus und begannen mit der Verlegung der Bahnen.

Holzbretter vermeiden Trittspuren

Ortsvorsteher Karl Heinz Dressle hatte die Bevölkerung, besonders aber Eltern der Grundschüler, zur Mitarbeit eingeladen. Acht Einwohner des Altensteiger Stadtteils folgten dem Aufruf. Ältester Helfer war der 80-jährige Friedrich Burkhard und der jüngste Luca Dressle mit vier Jahren. In vier Stunden wurde auf dem plattgewalzten und gereinigten Areal Stück für Stück der meterlangen Fertigbahnen und einer Humusschicht als Unterlage passgenau und so eng aneinander gelegt, dass später keine Nahtstellen zu sehen sind.