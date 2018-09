Altensteig (Württ.) Gespräche über Werte und Fairness

Altensteig. Zum ersten Mal arbeiteten beide Organisationen bei der Programmzusammenstellung und Verwirklichung Hand in Hand. Eröffnet wurde die Reihe am 21. September mit dem Erzählcafé der Volkshochschule Oberes Nagoldtal im alten Rathaus. Leiterin Angela Anding diskutierte in der Runde einen Satz aus dem Grundgesetz: "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Einig war man sich darin, dieses Recht vor Angriffen zu schützen.

Gut besucht war der Filmabend mit anschließender Diskussion über Machenschaften der Nahrungs- und Agrarindustrie mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt.

Nahrung ist laut UNO ein Menschenrecht