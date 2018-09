Altensteig (Württ.) Gespräche gehen am Lagerfeuer weiter

"Ich dachte, es wäre schön, ein Fest zu machen, an dem die Grünen im Kreis Calw Freude haben", erklärt Anke Much, Sprecherin des Kreisverbandes, die Intention hinter der Veranstaltung. Außerdem wolle man in zweiter Linie neue Leute für den Kreisverband begeistern.

Das "wunderschöne Ambiente" im Wildberger Klosterhof, so Much, bot sich dafür an. Es schuf eine eher lockere Atmosphäre, sodass das Fest wie ein gemütlicher Treff, weniger wie ein formeller Empfang wirkte. Eine Diskussion politischer Themen durfte dennoch nicht fehlen. Johannes Schwarz, Fraktionssprecher der Grünen im Kreistag, moderierte zu diesem Zweck ein Podiumsgespräch mit Vertretern der verschiedenen politischen Ebenen: Anna Christmann war als Grünen-Abgeordnete im Bundestag und Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda dabei, Andreas Knörle vertrat als Dezernent für Innere Organisation und ÖPNV beim Calwer Landratsamt den Kreis, und Bürgermeister Ulrich Bünger repräsentierte die ausrichtende Gemeinde sowie als Kreisvorsitzender den Gemeindetag.

Abwechselnd und angeregt von Johannes Schwarz sprachen die drei über Digitalisierung und Innovation, über Chancen, Risiken und Perspektiven. Es komme darauf an, die Entwicklung der Technik positiv zu nutzen, führte Christmann aus. Allerdings brauche es eine "ausgezeichnete Bildung und eine ausgezeichnete Forschung" im Digitalbereich. Knörle sprach über die technische Infrastruktur, an der man mit den Gemeinden gemeinsam "sehr aktiv" arbeite. Auch die papierlose Akte in der Verwaltung sei auf dem Vormarsch. Auf diese Weise könnten Bürgerdienste digital angeboten werden und von den Menschen jederzeit genutzt werden, unabhängig von Öffnungszeiten. Natürlich ersetze das nicht den persönlichen Kontakt, betonte Knörle.