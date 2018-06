Altensteig (Württ.) Geschäfte und Gasthäuser bleiben erreichbar

Rund zehn Monate sollen die Arbeiten zur Umgestaltung des Platzes sowie der Kaufhausbrücke dauern, bis aus der Ampelkreuzung ein "Minikreisel" geworden ist. Am Postplatz wird mit einer Vollsperrung gearbeitet, weil bei einer halbseitigen Sperrung eine Restfahrbahnbreite von 3,50 Meter bleiben müsste, und dafür ist die Poststraße nicht breit genug. Außerdem läuft der Seltengraben quer zur Straße. Das bedeutet, dass umfangreiche Leitungsverlegungen notwendig sind, die halbseitig nicht erledigt werden könnten. Die Ei - und Ausfahrt in die Schlossbergstraße erfolgt in den ersten Wochen über eine Ampel zur Poststraße hin, später dann in die Egenhauser Straße.

"Wenn gearbeitet wird, gibt es leider auch Einschränkungen. Dafür möchte ich mich bereits jetzt bei den Betroffenen entschuldigen", sagt Bürgermeister Gerhard Feeß. Und betroffen sind viele. Zum einen die direkten Anlieger: Die Baufirma Hirschberger Kusterer versucht, Lärm und Dreck so gering wie möglich zu halten, auch die Zufahrten sollen so oft wie möglich gewährleistet sein. Sollten da Fragen auftauchen, sei es sinnvoll, rechtzeitig das Ge- spräch mit dem Bauleiter vor Ort zu suchen, rät Bürgermeister Feeß. Zweitens sind die Verkehrsteilnehmer betroffen. Die Umleitung sieht vor, dass der innerörtliche Personenwagen-Verkehr über die Rosenstraße geführt wird, der überörtliche Verkehr sowie Busse und Lastwagen müssen über die Ortsentlastungsstraße fahren.

Betroffen sind schließlich auch Handel und Gastronomie. Der Werbering Altensteig versucht, mit verschiedenen Baustellen-Aktionen den Kunden den Einkauf trotz Baustelle etwas zu versüßen. Wichtig ist: Alle Geschäfte und gastronomischen Betriebe bleiben erreichbar. Das Thema Parken sollte trotz Baustelle kein Problem sein, denn abgesehen von einzelnen Parkplätzen an der Rosenstraße stehen alle derzeitigen Parkflächen auch weiterhin zur Verfügung. Zusätzlich gibt es am ehemaligen Sternen, auf dem Gelände des ehemaligen evangelischen Gemeindehauses sowie an der Poststraße zwischen EP:Braun und Mode Seeger zusätzliche Parkmöglichkeiten.