Altensteig (Württ.) Gasleitung verbindet Gemeinden

Sehr kooperativ

Die Bürgermeister von Altensteig und Simmersfeld, Gerhard Feeß und Jochen Stoll, sind sehr erfreut über die gute Zusammenarbeit mit der bauausführenden Firma Strabag, die die Leitungen entlang der Straße zwischen beiden Orten verlegt. Feeß berichtete, dass die Strecke größtenteils über gemeinde- oder stadteigene Grundstücke verläuft und sich die privaten Grundstückseigentümer sehr kooperativ in der Zusammenarbeit gezeigt hätten.

Seit April sind die Erdbewegungen entlang der Straße bereits in vollem Gang und bis zum Jahresende sollen die Gasleitungen unter der Erde liegen. Ab der kommenden Woche beginnen die Fräsarbeiten am Erdreich. Jetzt schon werden auf der Trasse die Rohre verlegt, die durch einen Subunternehmer der Firma Strabag in die dann aufgefrästen Trassen einge-bracht werden. Auf der Waldtrasse zwischen Ettmannsweiler und Überberg verläuft die neue Gasleitung über eine bisherige Holz-Rückegasse, die gemeinsam mit dem Forst zu einem neuen Wirtschaftsweg ausgebaut wird. Zudem wird in Ettmannsweiler noch eine Gasdruckstation eingerichtet.