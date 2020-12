Altensteig (Württ.) Gartenschau: Altensteig geht leer aus

Gleichzeitig dankte der Bürgermeister aber auch allen, die das Bewerbungskonzept in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt und verbessert haben. Zahlreiche Privatpersonen, Vereine und Gewerbetreibende wirkten in verschiedenen Phasen am Konzept mit. Die Beteiligung an den Bürgeraktionen wie beispielsweise der Nistkastenaktion im Frühjahr sei überwältigend gewesen. Die Stadt hatte Bausets für Nistkästen kostenlos ausgegeben und präsentierte einige der Nistkästen beim Besuch der Fachkommission im Juli. Dabei haben die städtischen Mitarbeiter und Landschaftsplaner Jörg Sigmund aus Sicht der Verantwortlichen das Konzept überzeugend dargestellt und von den Experten viel Lob bekommen.

Aufgrund der aktuellen Situation fand der Kommissionsbesuch ohne öffentliche Beteiligung statt. Diese Arbeit sei aber nicht umsonst gewesen. "Wir werden versuchen einige Bausteine aus dem Konzept in den kommenden Jahren trotzdem umzusetzen, denn die Ideen bringen Altensteig voran", ist sich der Bürgermeister sicher. Ein Beispiel dafür sei die barrierefreie Verbindung zwischen Stadtgarten und Schlossberg, um die Naherholungsgebiete Hellesberg und Schlossberg sowie das Turmfeld besser an die untere Stadt anzubinden. Ein größeres Fluss-Erlebnis am Nagold-Knie im Stadtgarten steht ebenso im Konzept. Damit könnte der Stadtgarten nach dem Bau des Flößerspielplatzes abgerundet werden.