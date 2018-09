Altensteig (Württ.) Gabriele Kuhn tritt in Brigitte Loyals Fußspuren

Gabriele Kuhn ist 37 Jahre alt und wohnt in Neuweiler. Die Mutter zweier Töchter hat mit Erfolg die Ausbildung zum Fachwirt im Sozialwesen abgeschlossen. Vor ihrer leitenden Tätigkeit in Altensteig arbeitete sie auf einer Jugendfarm in Kornwestheim und im Familienzentrum Althengstett. Durch 25 Schulanfänger ist die Zahl der Kindergartenkinder zurückgegangen, ihre Zahl werde in den nächsten Monaten aber wieder auf 100 steigen, sagt Gabriele Kuhn voraus. Die neue Leiterin will bestehende Angebote beibehalten und verfolgt nach der Fertigstellung des Anbaus und erfolgter Sanierung ein "offenes Betreuungskonzept".