Altensteig (Württ.) Fußballer dürfen auf Solidarität zählen

Einen leichten Mitgliederrückgang (von 322 auf 305) verzeichnet die Skizunft. Spartenleiter Roland Leitz führt das auf zunehmend unsichere Schneeverhältnisse zurück. Beliebt seien die Skigymnastik in zwei Gruppen sowie die Frühjahrs- und Herbstgebirgswanderung.

Eine Neuauflage des im vergangenen Jahr in Eigenregie durchgeführten Altensteiger Stäffeleslauf mit Hocketse – quasi als Ersatz für das gestrichene Altstadtfest – werde es nicht geben. Der Aufwand sei zu groß und der Ertrag zu gering gewesen.

Die erste Fußballmannschaft des TSV ist nach einjähriger Zugehörigkeit aus der Kreisliga A abgestiegen. "Wir haben das in der Vorrunde mit nur sieben Punkten vergeigt", bedauerte Abteilungsleiter Eyyüp Can Yigit, zeigt sich aber wegen der "erfolgreichen Jugendarbeit" und weil in der neuen Saison "drei bis vier neue Spieler dazukommen" zuversichtlich, in kürzester Zeit den Wiederaufstieg zu schaffen.

Seit der Gründung vor 31 Jahren leitet der Altensteiger Arzt Peter Krumrey die TSV-Herzsportgruppe. Die Mitglieder – 46 im Alter zwischen 50 und 85 Jahren – trainieren jeden Mittwochabend von 19 bis 21 Uhr in zwei Gruppen. Für Krumrey steht fest: "Nicht in erster Linie die Ernährung, sondern eine regelmäßige Bewegung verhindert das Fortschreiten von Koronarerkrankungen."

Tanzbegeisterte treffen sich unter der Regie von Renate Reisser von November bis März alle 14 Tage am Sonntagnachmittag in der Walddorfer Festhalle. Der Bericht von Holger Kretschmar (in Vertretung von Judo-Abteilungsleiter Rolf Baumgart) fiel kurz aus. Im Mittelpunkt stehe das regelmäßige Training. Die Radsportabteilung ist die kleinste in der TSV-Familie. Jeden Freitagnachmittag trifft man sich, angeführt von Gerhard Förster, zu Ausfahrten. Mit Erstaunen wurde bei der Hauptversammlung im Handball-Sportheim das Fehlen von Vertretern der Reitabteilung registriert.

Gesamtjugendleiter Aaron Bräumer ging auf den Friedrich-Boysen-Förderpreis ein. Er würde sich wünschen, dass sich am Jugendwettbewerb alle Abteilungen des TSV beteiligen, was leider nicht der Fall sei.

Am Kassenbericht von Ingrid Bühler hatte Revisorin Karin Bertram nichts auszusetzen. Die von Bürgermeister Gerhard Feeß beantragte Entlastung wurde einstimmig erteilt. Der Rathauschef bedankte sich beim Großverein für das breite sportliche Angebot – Feeß ist Mitglied der Radsportabteilung – und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Aufgaben.

Die Fußballabteilung ist wegen des Wegfalls von Hallenturnieren in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Vorsitzender Eyyüp Can Yigit erklärte bei der Hauptversammlung, dass bereits Maßnahmen ergriffen worden seien, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. So habe man den Mitgliedsbeitrag erhöht, die Bandenwerbung vorangetrieben und einen Trainer verpflichtet, "der weniger kostet als sein Vorgänger". In mehreren Redebeiträgen wurde versichert: "Wir lassen Euch nicht hängen." Als Zeichen der Solidarität wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst. Die harmonische Hauptversammlung endete mit der Anregung von Dieter Wieland, mal wieder einen Sportlerball zu veranstalten.