Altensteig (Württ.) Fünf Vorstellungen im Sportheim

Zum Handlung des Schwanks aus der Feder von Heidi Mager: Die weihnachtlichen Vorbereitungen im Hause Kapp sind beinahe abgeschlossen. Mutter Andrea und Oma Berta freuen sich auf einen schönen Heiligabend im Kreis ihrer Lieben. Eigentlich kann nichts mehr schiefgehen. Doch Familienoberhaupt Hans tanzt aus der Reihe. Seine Frau hat ihn schon vor drei Wochen gebeten, einen Christbaum zu besorgen. Genervt vom weihnachtlichen Rummel hat er dazu aber keine Lust gehabt. So schickt er noch morgens heimlich seinen Schwager Werner los, in der Annahme, dass dieser noch einen Baum auftreibt. Doch Werner kommt ohne Baum zurück. Was nun? Es muss ein Christbaum her, egal wie.

Doch genau über dieses "Wie" kommen die beiden ganz schön ins Schwitzen. Dass die Freundin von Sohn Tobias und eine Arbeitskollegin von Andrea ebenfalls noch mitfeiern wollen, bringt die beiden Helden erst recht in Bedrängnis. Ob sie der Situation wohl gewachsen sind?