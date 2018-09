Altensteig (Württ.) Fragen führen Kinder durch Stadt

Auch diese Aktion im Rahmen des Altensteiger Kinderferienprogramms war gut und liebevoll vorbereitet: Für jedes Kind lagen ein Schreibblock, ein Kugelschreiber und natürlich der "Fragebogen" bereit. An Hand dieses Fragebogens wurde die Gruppe zunächst durch die untere Stadt geführt: Schon am Saumarkt, der ersten Station, zeigte sich, dass die Antworten am besten gemeinsam gesucht und gefunden werden, manche Kinder brauchten auch noch ein bisschen Unterstützung beim Schreiben, und es zeigte sich, wie selbstverständlich herzlich die Mitarbeiterinnen der Sparkasse dabei behilflich waren. Fröhlich ging es weiter zur Polizei, dort knnten die Kinder an der Hauswand lesen, wie hoch 1947 das Hochwasser in der Rosenstraße stand – sogar noch höher als der größte der Jungen mit immerhin 1,54 Metern.

An der Kaufhausbrücke, gegenüber des ehemaligen Gasthauses Waldhorn legten die Kinder erst einmal eine Trinkpause ein, denn es war recht warm und schwül. Außerdem galt es "Schwung zu holen" für die Alte Steige, den Weg in die eigentliche Altstadt. Dort wurde geklärt, wie alt der "Bäck-Schwarz" schon ist und wie viele Stufen von dort zum früheren Rathaus führen. Dann musste etwas abgekürzt werden, da am oberen Schulhaus schon das Eis auf die Kinder wartete.

Nun begann der Endspurt bis zum Eingang des Altensteiger Schlosses, wo die Gruppe von Martin Spreng vom Heimat- und Geschichtsverein begrüßt wurde. Schon an der Eingangstür wusste Spreng viel Interessantes über die Burganlage zu erzählen. Dann dürfen die Kinder den "Himmel" und gleich daneben die "Hölle", die beiden Wehrtürme besichtigten.