Altensteig (Württ.) Flößer machen alte Handwerkskunst lebendig

Die Flößerei und der Bau von Flößen war nicht nur harte Arbeit. Historisch fand dieses Handwerk schon in der Bibel beim Synagogenbau im heutigen Libyen seine erste schriftliche Erwähnung. Damals schon wurden Flöße aus gutem Zedern- und Tannenholz gebaut.

Schwarzwald-Bäume stehen bei Schiffbauern hoch im Kurs

Martin Spreng, bekannt als Nachtwächter, Stadt- und Museumsführer sowie Bundesvorsitzender der Flößereivereinigung, führte in typischer Flößerkleidung, also Tracht und wasserundurchlässigen "Krempstiefeln", die fast das komplette Bein bedecken, durch die Monhardter Wasserstube. Er wusste viel zu erzählen über das ausgestorbene Handwerk, das viel Kraft, aber auch Geschick im Umgang mit der Flößerstange erforderte. Früher bekam ein Flößer pro Tag fünf Liter Getränk in sein "Logel", das wie ein kleinen Fässchen aussieht, und dazu etwa ein Pfund Fleisch.