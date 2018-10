Altensteig (Württ.) Flächentausch für "Am Kirchspielweg"

Altensteig (kö). Um einen Flächentausch zugunsten des Gebiets "Am Kirchspielweg" in Altensteigdorf zu ermöglichen, hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung den seit Juni 1977 rechtskräftig beschlossenen Bebauungsplan "Hölderlinstraße" in Spielberg aufgehoben.